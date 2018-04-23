У місті на Дніпропетровщині на вулиці виявили останки людини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Каменському в Дніпропетровській області на одній з вулиць виявили останки людини. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП України в області.
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"На одній з вулиць міста було знайдено останки людини. Наразі на місці події працюють слідчі та кінологи", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, на Львівщині чотири людини отримали хімічні опіки під час поїздки у маршрутці.