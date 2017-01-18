В горсовете опровергли информацию об эпидемии педикулеза в школе в Кропивницком

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 января. УНН. Состоялась проверка информации об эпидемии педикулеза в общеобразовательной школе I-III ступеней № 7 им. А.С. Пушкина Кировоградского городского совета Кировоградской области. По ее результатам специалисты сделали выводы, что эпидемии педикулеза в этом заведении нет. Об этом корреспонденту УНН сообщила начальник управления образования городского совета Лариса Костенко.

"Действительно, у отдельных детей обнаружили педикулез, сейчас проводится работа по его выведению. В этом случае можно говорить об эпидемии. Дети вышли с каникул, три недели они были дома, их осмотрели вовремя, вовремя обнаружили. Родителям дают рекомендации, чтобы они выводили педикулез, но некоторые из них отказываются это делать", - сообщила Л. Костенко.

Напомним, родители учеников общеобразовательной школы I-III ступеней № 7 им. А.С. Пушкина Кировоградского городского совета Кировоградской области заявили об эпидемии педикулеза в заведении.

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