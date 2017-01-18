У міськраді спростували інформацію про епідемію педикульозу в школі Кропивницького
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 січня. УНН. Відбулась перевірка щодо інформації про епідемію педикульозу в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 ім. О.С. Пушкіна Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. За її результатами спеціалісти зробили висновки, що епідемії педикульозу в цьому закладі немає. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник управління освіти міської ради Лариса Костенко.
“Дійсно, в окремих дітей виявили педикульоз, зараз проводиться робота щодо виведення його. В цьому випадку не можна говорити про епідемію. Діти вийшли з канікул, три тижні вони були вдома, їх оглянули вчасно, вчасно виявили. Батькам дають рекомендації, щоб вони виводили педикульоз, але деякі з них відмовляються це робити”, — повідомила Л.Костенко.
Нагадаємо, батьки учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 ім. О.С. Пушкіна Кіровоградської міської ради Кіровоградської області заявили про епідемію педикульозу в закладі.