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У міськраді спростували інформацію про епідемію педикульозу в школі Кропивницького

У міськраді спростували інформацію про епідемію педикульозу в школі Кропивницького

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 січня. УНН. Відбулась перевірка щодо інформації про епідемію педикульозу в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 ім. О.С. Пушкіна Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. За її результатами спеціалісти зробили висновки, що епідемії педикульозу в цьому закладі немає. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник управління освіти міської ради Лариса Костенко.

“Дійсно, в окремих дітей виявили педикульоз, зараз проводиться робота щодо виведення його. В цьому випадку не можна говорити про епідемію. Діти вийшли з канікул, три тижні вони були вдома, їх оглянули вчасно, вчасно виявили. Батькам дають рекомендації, щоб вони виводили педикульоз, але деякі з них відмовляються це робити”, — повідомила Л.Костенко.

Нагадаємо, батьки учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 ім. О.С. Пушкіна Кіровоградської міської ради Кіровоградської області заявили про епідемію педикульозу в закладі.

Українські Національні Новини

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