У міськраді спростували інформацію про епідемію педикульозу в школі Кропивницького

“Дійсно, в окремих дітей виявили педикульоз, зараз проводиться робота щодо виведення його. В цьому випадку не можна говорити про епідемію. Діти вийшли з канікул, три тижні вони були вдома, їх оглянули вчасно, вчасно виявили. Батькам дають рекомендації, щоб вони виводили педикульоз, але деякі з них відмовляються це робити”, — повідомила Л.Костенко.

Нагадаємо, батьки учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 ім. О.С. Пушкіна Кіровоградської міської ради Кіровоградської області заявили про епідемію педикульозу в закладі.