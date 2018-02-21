В миссии РФ при ОБСЕ прокомментировали закон о реинтеграции Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В постоянном представительстве Российской Федерации при ОБСЕ утверждают, что закон о реинтеграции Донбасса, который накануне подписал Президент Украины Петр Порошенко, противоречит минским договоренностям. Об этом говорится в сообщении представительства в Twitter, передает УНН.
"Закон о реинтеграции Донбасса прямо противоречит духу и букве минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией СБ ООН 2202", - процитировали в постпредстве РФ главу миссии Александра Лукашевича, указав также, что документ "закрепляет государственную поддержку" того, что российская сторона назвала "преступлениями ВСУ и радикалов-националистов".
Напомним, 20 февраля Президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который называют законом о реинтеграции Донбасса.
При этом Глава государства заявил, что в этом законе российское государство квалифицируется как государство-агрессор, а также юридически определено, что именно РФ оккупировала украинские территории. Этот закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны Украины.
Как сообщал УНН, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.