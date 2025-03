У місії РФ при ОБСЄ прокоментували закон про реінтеграцію Донбасу

"Закон про реінтеграцію Донбасу прямо суперечить духу і букві мінського "Комплексу заходів", схваленого резолюцією РБ ООН 2202", - процитували у постпредстві РФ голову місії Олександра Лукашевича, вказавши також, що документ "закріплює державну підтримку" того, що російська сторона назвала "злочинами ЗСУ і радикалів-націоналістів".

Нагадаємо, 20 лютого Президент Петро Порошенко підписав закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", який називають законом про реінтеграцію Донбасу.

При цьому Глава держави заявив, що у цьому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор, а також юридично визначено, що саме РФ окупувала українські території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування ЗСУ та інших силових підрозділів для оборони України.

Як повідомляв УНН, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

