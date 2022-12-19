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В Мироновской громаде появилось первое арт-пространство для психологической помощи

В Мироновской громаде появилось первое арт-пространство для психологической помощи

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Впервые на территории Мироновской громады обустроили арт-пространство, направленное на минимизацию психической травматизации украинцев. Проект реализовали при поддержке благотворительного фонда “МХП-Громади” и Мироновского МПЗ “Легко”. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает УНН.

Детали

Арт-пространство называется “Win” - с английского “победа”. Его обустроили в укрытии Мироновского академического лицея им. Шевченко. В частности, закупили книжные шкафы для необходимой литературы, смарт-телевизоры для воспроизведения научных и лечебных программ, напольные резиновые покрытия и гимнастические маты. Фонд "МХП Громади" совместно с МПЗ "Легко" и Мироновским заводом по изготовлению круп и комбикормов профинансировали проект на сумму более 98 тыс. грн, а Мироновский городской совет выделил почти 30 тыс. грн.

Цитата

“Данное пространство, находящееся в укрытии учебного заведения, позволяет развиваться психологически и исцеляться внутренне не только молодому поколению, но и всем желающим из громады. Когда человек в стрессе или имеет психическую травму, между его телом и душой происходит мнимый разрыв, отделение, а наше арт-пространство призвано стать пространством восстановления связи между ними, раскрытием глубин подсознания и изгнанием наружу разрушающих поступков”, - рассказала психологи лицея и инициатор проекта Екатерина Хоменко.

Напомним

Раньше при поддержке “МХП-Громади” в Винницкой области открыли просветительское пространство для молодежи. 

Справка

"МХП–Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях , которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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