На Вінниччині відкрили просвітницький простір для молоді

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15243 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 48987 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 88838 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 139894 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 164845 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 340475 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218096 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193111 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 325949 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458963 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75492 перегляди

Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

31 березня, 13:53 • 30096 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 33749 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 34218 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 33080 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 340471 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 325945 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543974 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 675066 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695413 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 75492 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113559 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198618 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224680 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217696 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

На Вінниччині відкрили просвітницький простір для молоді

На Вінниччині відкрили просвітницький простір для молоді

Київ • УНН

 • 586446 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Баланівці, що на Вінниччині, відкрили SpaceHub - вільний просвітницький простір для молоді. Проєкт реалізували за підтримки благодійного фонду “МХП-Громаді” та ПрАТ “Зернопродукт МХП”. Про це повідомили у пресслужбі підприємства, передає УНН.

Деталі

SpaceHub містить у собі три кімнати: велику залу для проведення загальних заходів, і дві менших: одна – слугуватиме, як ігрова для наймолодших відвідувачів, інша - для спілкування з друзями та знайомими за філіжанкою кави чи чаю.

Також тут можна почитати цікаву книгу у зручному кріслі. У хабі на постійній основі працюватимуть фахівці, які проводитимуть гурткову роботу та надаватимуть консультації.

Цитата

“У нас виникла ідея створити хаб для молоді від 14 до 35 років, аби дати їм можливість розвиватися, розкрити свій потенціал, здібності та таланти. За ініціативи Олексія Суховітрука - директора виробничого підрозділу Бершадь ПрАТ “Зернопродукт МХП”, для втілення даного проєкту було надано приміщення, де вирішили облаштувати SpaceHub. А от коштів на його ремонт та обладнання не мали, тому вирішили взяти участь у конкурсі від Благодійного Фонду “МХП – Громаді”. Нам поталанило – ми перемогли. Тепер маємо прекрасний, відремонтований хаб чудовим наповненням, де можемо зібратися гуртом, аби поділитися ідеями і продумати, як їх реалізувати”, - розповіла староста Баланівки Людмила Устяк.

На ремонт та облаштування SpaceHub було виділено майже 300 тисяч гривень. За ці кошти оновили приміщення, придбали проектор, екран, ноутбук та все необхідне обладнання для проведення тренінгів та зібрань. Провели інтернет та налаштували безперебійний wi-fi.

“Подібні SpaceHub мають бути в усіх селах, - зазначає Леся Турчинська, провідний фахівець із соціального напрямку БФ “МХП – Громаді”. – У селах чимало креативної молоді та дуже мало місць для дозвілля. Covid-19, тепер війна внесли корективи в наше життя. Ми віддаляємось один від одного, а подібні центри згуртовують людей. Вони зможуть обмінюватися інформацією, продукувати ідеї та реалізовувати їх. Ми, дорослі, маємо створювати усі умови для розвитку дітей та молоді, що й робимо.
Проєкт реалізовувався впродовж 1,5 року. На нього було залучені кошти й інших благодійників. Нині SpaceHub уже запрацював”.

Нагадаємо

У ліцеї на Сумщині за підтримки МХП відкрили шкільну телестудію

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33