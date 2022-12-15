На Вінниччині відкрили просвітницький простір для молоді

Деталі

SpaceHub містить у собі три кімнати: велику залу для проведення загальних заходів, і дві менших: одна – слугуватиме, як ігрова для наймолодших відвідувачів, інша - для спілкування з друзями та знайомими за філіжанкою кави чи чаю.

Також тут можна почитати цікаву книгу у зручному кріслі. У хабі на постійній основі працюватимуть фахівці, які проводитимуть гурткову роботу та надаватимуть консультації.

Цитата

“У нас виникла ідея створити хаб для молоді від 14 до 35 років, аби дати їм можливість розвиватися, розкрити свій потенціал, здібності та таланти. За ініціативи Олексія Суховітрука - директора виробничого підрозділу Бершадь ПрАТ “Зернопродукт МХП”, для втілення даного проєкту було надано приміщення, де вирішили облаштувати SpaceHub. А от коштів на його ремонт та обладнання не мали, тому вирішили взяти участь у конкурсі від Благодійного Фонду “МХП – Громаді”. Нам поталанило – ми перемогли. Тепер маємо прекрасний, відремонтований хаб чудовим наповненням, де можемо зібратися гуртом, аби поділитися ідеями і продумати, як їх реалізувати”, - розповіла староста Баланівки Людмила Устяк.

На ремонт та облаштування SpaceHub було виділено майже 300 тисяч гривень. За ці кошти оновили приміщення, придбали проектор, екран, ноутбук та все необхідне обладнання для проведення тренінгів та зібрань. Провели інтернет та налаштували безперебійний wi-fi.

“Подібні SpaceHub мають бути в усіх селах, - зазначає Леся Турчинська, провідний фахівець із соціального напрямку БФ “МХП – Громаді”. – У селах чимало креативної молоді та дуже мало місць для дозвілля. Covid-19, тепер війна внесли корективи в наше життя. Ми віддаляємось один від одного, а подібні центри згуртовують людей. Вони зможуть обмінюватися інформацією, продукувати ідеї та реалізовувати їх. Ми, дорослі, маємо створювати усі умови для розвитку дітей та молоді, що й робимо.

Проєкт реалізовувався впродовж 1,5 року. На нього було залучені кошти й інших благодійників. Нині SpaceHub уже запрацював”.

Нагадаємо

У ліцеї на Сумщині за підтримки МХП відкрили шкільну телестудію.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.