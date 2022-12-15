В Винницкой области открыли просветительское пространство для молодежи

Детали

SpaceHub включает в себя три комнаты: большой зал для проведения общих мероприятий, и две меньших: одна – будет служить как игровая для самых юных посетителей, другая – для общения с друзьями и знакомыми за чашечкой кофе или чая.

Также здесь можно почитать интересную книгу в удобном кресле. В хабе на постоянной основе будут работать специалисты, которые будут проводить кружковую работу и консультировать.

Цитата

“У нас возникла идея создать хаб для молодежи от 14 до 35 лет, чтобы дать им возможность развиваться, раскрыть свой потенциал, способности и таланты. По инициативе Алексея Суховитрука – директора производственного подразделения Бершадь ЧАО “Зернопродукт МХП”, для воплощения данного проекта было предоставлено помещение, где решили обустроить SpaceHub. А вот средств на его ремонт и оборудование не имели, поэтому решили принять участие в конкурсе от Благотворительного Фонда “МХП – Громаді”. Нам повезло – мы победили. Теперь есть прекрасный, отремонтированный хаб с прекрасным наполнением, где можем собраться вместе, чтобы поделиться идеями и продумать, как их реализовать", - рассказала староста Балановки Людмила Устяк.

На ремонт и обустройство SpaceHub было выделено около 300 тысяч гривен. За эти средства обновили помещение, приобрели проектор, экран, ноутбук и необходимое оборудование для проведения тренингов и собраний. Провели интернет и настроили бесперебойный wi-fi.

“Подобные SpaceHub должны быть во всех селах, - отмечает Леся Турчинская, ведущий специалист по социальному направлению БФ “МХП – Громаді”. – В селах немало креативной молодежи и очень мало досуговых мест. Covid-19, теперь война внесла коррективы в нашу жизнь. Мы отдаляемся друг от друга, а подобные центры сплачивают людей. Они могут обмениваться информацией, продуцировать идеи и реализовывать их. Мы, взрослые, должны создавать все условия для развития детей и молодежи, что и делаем.

Проект реализовывался в течение 1,5 года. На него были привлечены деньги и других благотворителей. Сейчас SpaceHub уже заработал”.

Напомним

В лицее на Сумщине при поддержке МХП открыли школьную телестудию.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.