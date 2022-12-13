У ліцеї на Сумщині за підтримки МХП відкрили шкільну телестудію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На базі Освітнього хабу Роменського ліцею №1 ім. П. І. Калнишевського відкрили дитячу шкільну телестудію “School Life”. Проєкт реалізовувався за підтримки благодійного фонду “МХП-Громаді” та ТОВ “МХП-Урожайна країна”. Про це повідомили у пресслужбі підприємства, передає УНН.
Деталі
Телестудію вдалося організувати завдяки участі шкільної громади в конкурсі мікрогрантів “Час діяти, Україно" від Фонду "МХП – Громаді”. Проєкт став одним з переможців конкурсу та отримав грант у 100 тис. грн.
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“Ідея проєкту “Шкільна телестудія” зародилася в школярів досить давно, адже це і розвиток творчості дітей, які створюють відеоролики та новинні випуски, беруть інтерв’ю в учасників навчального процесу, проводять майстер-класи, воркшопи та розважальні заходи, а також і підвищення рівня медіаграмотності та активізації діяльності як в дистанційному, так і очному форматах”, - йдеться у повідомленні.
Додамо
Під час відкриття учні в креативній формі презентували свою студію. На заході була присутня регіональний менеджер із соціальних проєктів Фонду “МХП – Громаді” Наталія Богдан, яка привітала учнів та передала смаколики на благодійний ярмарок, організований ліцеїстами. Рішенням учнівської громади кошти, отримані під час проведення ярмарку, підуть на підтримку ЗСУ.
Про конкурс
Конкурс “Час діяти, Україно!” тривав з 9 по 31 серпня. За цей час з 11 областей України організатори отримали майже 400 проєктів. Попередньо бюджет конкурсу становив 5 млн грн. Однак, отримавши велику кількість важливих для місцевих мешканців проєктів, БФ “МХП-Громаді” знайшов резервні кошти, аби замість 70 проєктів підтримати 102 ініціативи. Переможці отримали від 50 000 до 100 000 підтримки на втілення своїх проєктів.
Нагадаємо
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