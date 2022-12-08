За підтримки МХП у гімназії на Тернопільщині облаштували сучасний комп’ютерний клас

Деталі

Проєкт з облаштування комп’ютерного класу став одним з переможців конкурсу “Час діяти, Україно” та отримав грант від “МХП-Громаді”.

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“Завдяки сучасному комп’ютерному обладнанню умови навчання дітей стануть більш комфортними та підвищиться мотивація до навчання. Учні та вчителі зможуть реалізовувати свої креативні ідеї”, - зазначив директор гімназії Ярослав Волошин.

Нагадаємо

За підтримки благодійного фонду “МХП-Громаді” та ПрАТ “Миронівська птахофабрика” у Канівському центрі первинної медико-санітарної допомоги облаштували простір для психологічної підтримки українців.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.