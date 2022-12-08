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При поддержке МХП в гимназии Тернопольской области обустроили современный компьютерный класс

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Шибалинской гимназии (Бережанский р-н, Тернопольская обл.) обустроили современный компьютерный класс. Проект совместными силами реализовали ООО "Захід-Агро МХП" и Фонд "МХП-Громаді" при содействии Бережанского городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает УНН.

Детали

Проект по обустройству компьютерного класса стал одним из победителей конкурса “Время действовать, Украина” и получил грант от “МХП-Громаді”.

Цитата

“Благодаря современному компьютерному оборудованию условия обучения детей станут более комфортными и повысится мотивация к обучению. Ученики и учителя смогут реализовывать свои креативные идеи", - отметил директор гимназии Ярослав Волошин.

Напомним

При поддержке благотворительного фонда “МХП-Громаді” и ЧАО “Мироновская птицефабрика” в Каневском центре первичной медико-санитарной помощи обустроили пространство для психологической поддержки украинцев.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые в результате остались без дома и средств к существованию.

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