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В лицее в Сумской области при поддержке МХП открыли школьную телестудию

В лицее в Сумской области при поддержке МХП открыли школьную телестудию

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. На базе Образовательного хаба Роменского лицея №1 им. П. И. Калнышевского открыли детскую школьную телестудию “School Life”. Проект реализовывался при поддержке благотворительного фонда “МХП-Громаді” и ООО “МХП-Урожайная страна”. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает УНН.

Детали

Телестудию удалось организовать благодаря участию школьной громады в конкурсе микрогрантов “Время действовать, Украина" от Фонда "МХП – Громаді”. Проект стал одним из победителей конкурса и получил грант в 100 тыс. грн.

Цитата

“Идея проекта “Школьная телестудия” зародилась у школьников достаточно давно, ведь это и развитие творчества детей, которые создают видеоролики и новостные выпуски, берут интервью у участников учебного процесса, проводят мастер- классы, воркшопы и развлекательные мероприятия, а также повышение уровня медиаграмотности и активизации деятельности как в дистанционном, так и очном форматах”, - говорится в сообщении.

Добавим

Во время открытия учащиеся в креативной форме представили свою студию. На мероприятии присутствовала региональный менеджер по социальным проектам Фонда “МХП – Громаді” Наталья Богдан, которая поздравила учеников и передала вкусности на благотворительную ярмарку, организованную лицеистами. Решением ученической громады средства, полученные во время проведения ярмарки, пойдут в поддержку ВСУ.

О конкурсе

Конкурс “Пора действовать, Украина!” продолжался с 9 по 31 августа. За это время из 11 областей Украины организаторы получили около 400 проектов. Предварительно бюджет конкурса составил 5 млн грн. Однако, получив большое количество важных для местных жителей проектов, БФ “МХП-Громаді” нашел резервные средства, чтобы вместо 70 проектов поддержать 102 инициативы. Победители получили от 50 000 до 100 000 поддержки на воплощение своих проектов.

Напомним

В Шибалинской гимназии на Тернопольщине при поддержке “МХП-Громаді” обустроили современный компьютерный класс.

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