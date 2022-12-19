У Миронівський громаді з’явився перший арт-простір для психологічної допомоги

Деталі

Арт-простір має назву “Win” - з англійської “перемога”. Його облаштували в укритті Миронівського академічного ліцею ім. Шевченка. Зокрема, закупили книжкові шафи для необхідної літератури, смарт-телевізори для відтворення наукових та лікувальних програм, гумове покриття на підлогу та гімнастичні мати. Фонд "МХП Громаді" спільно із МПЗ "Легко" та Миронівським заводом з виготовлення круп і комбікормів профінансували проєкт на суму понад 98 тис. грн, а Миронівська міська рада виділила майже 30 тис. грн.

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“Даний простір, що знаходиться в укритті навчального закладу, дає можливість розвиватися психологічно та зцілюватися внутрішньо не лише молодому поколінню, а й усім бажаючим з громади. Коли людина в стресі або має психічну травму, між її тілом та душею відбувається уявний розрив, відділення, а наш арт-простір покликаний стати простором відновлення зв’язку між ними, розкриттям глибин підсвідомості та вигнанням назовні руйнуючих вчинків”, - розповіла психологиня ліцею та ініціаторка проєкту Катерина Хоменко.

Нагадаємо

Раніше за підтримки “МХП-Громаді” на Вінниччині відкрили просвітницький простір для молоді.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.