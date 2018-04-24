В МИП отметили рост сознания жителей Донбасса

"Следует отметить заметный рост сознания и идентичности жителей на подконтрольных территориях Донецкой области. 42% считают себя гражданами Украины. В 2016 году эта цифра была 32%", - сообщила Э.Джапарова.

Как сообщал УНН, по данным социсследования, уровень доверия к украинским СМИ в оккупированном Донбассе уменьшился.