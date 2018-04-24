В МИП отметили рост сознания жителей Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На подконтрольных правительству территориях Донецкой области увеличился уровень самоидентификации жителей. Об этом во время презентации aналитичного отчета по результатам социологического исследования "Особенности сознания и идентичности жителей подконтрольных и оккупированных территорий Донецкой области" заявила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает УНН.
"Следует отметить заметный рост сознания и идентичности жителей на подконтрольных территориях Донецкой области. 42% считают себя гражданами Украины. В 2016 году эта цифра была 32%", - сообщила Э.Джапарова.
Как сообщал УНН, по данным социсследования, уровень доверия к украинским СМИ в оккупированном Донбассе уменьшился.