У МІП відзначили зростання свідомості жителів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На підконтрольних уряду територіях Донецької області збільшився рівень самоідентифікації жителів. Про це під час презентації aналітичного звіту за результатами соціологічного дослідження "Особливості свідомості та ідентичності жителів підконтрольних та окупованих територій Донецької області" заявила заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає УНН.
“Слід відзначити помітне зростання свідомості і ідентичності мешканців на підконтрольних територіях Донецької області. 42% вважають себе громадянами України. У 2016 році ця цифра була 32%”, — повідомила Е.Джапарова.
Як повідомляв УНН, за даними соцдослідження, рівень довіри до українських ЗМІ на окупованому Донбасі зменшився.