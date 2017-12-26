В МИП согласовывают вопрос строительства новой телерадиовышки для сигнала на оккупированный Донбасс

"Сейчас ведется согласование о создании еще одной телерадиовышки для трансляции украинского сигнала на неподконтрольную Украине территорию. Не могу пока назвать местность, из соображений безопасности, это пока закрытая информация", - сообщила Э.Джапарова.

По ее словам, пока неизвестно, сколько будет стоить установка такой вышки, поскольку пока только определяется место ее возможного расположения.

"Прежде чем просчитывать сумму, надо технически определиться с местом. Сейчас как раз мы определяем место, где эта вышка может быть расположена. Когда устанавливается вышка, надо просчитать, чтобы она не нанесла вреда сигнала другим вышкам на этих территориях. В настоящее время ведется работа по определению этого места. Только после этого будет просчитано, какая высота будет этой вышки, технические параметры, и уже после этого будет просчитан бюджет", - отметила Э.Джапарова.

На вопрос, может ли начаться строительство башни уже в 2018 году, Е.Джапарова ответила: "Такая возможность есть".

Как сообщал УНН, 4 августа 2017 года было завершено монтаж новой 134-метровой вышки возле села Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области.