У МІП узгоджують питання будівництва нової телерадіовежі для сигналу на окуповану Донеччину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Міністерство інформаційної політики наразі узгоджує питання про будівництво телерадіовежі для сигналу на непідконтрольну Україні територію Донецької області. Про це під час презентації дослідження "Стан інформаційного простору Донецької області: виклики та перспективи" повідомила заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, передає кореспондент УНН.
“Наразі ведеться узгодження про розбудову ще однієї телерадіовежі для трансляції українського сигналу на непідконтрольну Україні територію. Не можу поки назвати місцевість, з міркувань безпеки, це поки закрита інформація”, — повідомила Е.Джапарова.
За її словами, наразі невідомо, скільки коштуватиме встановлення такої вежі, оскільки поки лише визначається місце її можливого розташування.
“Перш ніж прораховувати суму, треба технічно визначитись з місцем. Наразі якраз ми визначаємо місце, де ця вежа може бути розташована. Коли встановлюється вежа, треба прорахувати, щоб вона не завдала шкоди сигналу іншим вежам на цих територіях. Наразі ведеться робота з визначення цього місця. Тільки після того буде прораховано, яка висота буде цієї щогли, які технічні параметри, і вже після того буде прорахований бюджет”, — зазначила Е.Джапарова.
На запитання, чи може розпочатись будівництво вежі вже в 2018 році, Е.Джапарова відповіла: “Така можливість є”.
Як повідомляв УНН, 4 серпня 2017 року було завершено монтаж нової 134-метрової вежі біля села Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області.