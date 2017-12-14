В Минюсте заверили, что не имеют долгов перед украинцами по решениям ЕСПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина на сегодня не имеет долгов перед своими гражданами по решениям Европейского суда по правам человека, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства юстиции Украины.
"Министерство юстиции отмечает, что никаких долгов по решениям ЕСПЧ в отношении граждан Украины наше государство не имеет. Выплаты по более чем 5000 дел выполнены в соответствии с решениями ЕСПЧ в предусмотренный украинским и международным законодательством порядок и срок", - говорится в сообщении.
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В Минюсте напомнили, что еще в 2014 году взяли на себя обязательства ликвидировать задолженность по делам ЕСПЧ и в этом году эти обязательства были выполнены.
"В 2014 году выплатили 169,8 млн грн, в 2015 году - 640 млн грн, в 2016 году - 612,3 млн грн, в 2017 году - 56,9 млн грн", - уточнили в ведомстве.
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Кроме того, в пресс-службе добавили, что суммы справедливой сатисфакции и уплаты по решению национальных судов проводятся в порядке поступления решений по ЕСПЧ и по мере предоставления заявителями и другими лицами необходимой информации для выполнения платежа.