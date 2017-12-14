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У Мін’юсті запевнили, що не мають боргів перед українцями за рішеннями ЄСПЛ

У Мін’юсті запевнили, що не мають боргів перед українцями за рішеннями ЄСПЛ

Київ • УНН

 • 11191 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна на сьогодні не має боргів перед своїми громадянами за рішеннями Європейського суду з прав людини, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства юстиції України.

“Міністерство юстиції наголошує, що жодних боргів за рішеннями ЄСПЛ відносно громадян України наша держава не має. Виплати по більше ніж 5 000 справ виконані згідно з рішеннями ЄСПЛ у передбачений українським та міжнародним законодавством порядок та строк”, — йдеться у повідомленні.

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У Мін’юсті нагадали, що ще у 2014 році взяли на себе зобов’язання ліквідувати заборгованість у справах ЄСПЛ, і цього року ці зобов’язання були виконані.

“У 2014 році виплатили 169,8 млн грн, у 2015 році — 640 млн грн, у 2016 році — 612,3 млн грн, у 2017 році — 56,9 млн грн”, — уточнили у відомстві.

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Крім того, у прес-службі додали, що суми справедливої сатисфакції та сплати за рішеннями національних судів проводяться в порядку надходження рішень з ЄСПЛ та по мірі надання заявниками та іншими особами необхідної інформації для виконання платежу.

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