В Минюсте рассказали об условиях содержания пленных российских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В лагере для содержания военнопленных удерживаемые могут свободно перемещаться и работают в пользу украинского общества. В участках пленных удерживают в отдельных помещениях. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.
Детали
На территории лагеря удерживаемые могут свободно передвигаться. Для них созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение. Кроме того, удерживаемые военнопленные работают, а именно занимаются деревообработкой.
В участках, созданных в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, военнопленных удерживают в отдельных помещениях.
Как отмечает Минюст, участки для содержания военнопленных расположены почти в каждом регионе Украины, а лагерь – находится на западе государства. Условия содержания как в лагере, так и на участках, правила обращения с этими лицами соответствуют статусу и базируются на требованиях норм международного гуманитарного права.
Напомним
В Украине в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах создано 59 участков для удерживания военнопленных.
Кабинет Министров Украины утвердил порядок осуществления мер по обращению с военнопленными, а также обеспечение изъятия тел (останков) лиц, погибших в войне с россией.