У Мін’юсті розповіли про умови утримання полонених російських військових

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На території табору утримувані особи можуть вільно пересуватися. Для них створенні належні побутові умови, організовано медичне забезпечення. Крім того, утримувані військовополонені працюють, а саме займаються деревообробкою.

У дільницях, створених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, військовополонені тримаються в окремих приміщеннях.

Як зазначає Мін'юст, дільниці для утримання військовополонених розташовані майже в кожному регіоні України, а табір – на заході держави. Умови тримання як у таборі, так і у дільницях, правила поводження з цими особами відповідають статусу та базуються на вимогах норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо

В Україні в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах створено 59 дільниць для тримання військовополонених.

Кабінет Міністрів України затвердив порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими, а також забезпечення вилучення тіл (останків) осіб, загиблих у війні з росією.