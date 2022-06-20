У Мін’юсті розповіли про умови утримання полонених російських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У таборі для утримання військовополонених утримувані особи можуть вільно переміщатися та працюють на користь українського суспільства. У дільницях полонених тримають в окремих приміщеннях. Про повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.
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На території табору утримувані особи можуть вільно пересуватися. Для них створенні належні побутові умови, організовано медичне забезпечення. Крім того, утримувані військовополонені працюють, а саме займаються деревообробкою.
У дільницях, створених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, військовополонені тримаються в окремих приміщеннях.
Як зазначає Мін'юст, дільниці для утримання військовополонених розташовані майже в кожному регіоні України, а табір – на заході держави. Умови тримання як у таборі, так і у дільницях, правила поводження з цими особами відповідають статусу та базуються на вимогах норм міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо
В Україні в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах створено 59 дільниць для тримання військовополонених.
Кабінет Міністрів України затвердив порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими, а також забезпечення вилучення тіл (останків) осіб, загиблих у війні з росією.