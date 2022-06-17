Уряд затвердив правила поводження з військовополоненими та забезпечення вилучення тіл загиблих у війні з росією

Деталі

Повідомляється про затвердження порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період, яким закріплено загальні засади поводження з військовополоненими, порядок ведення обліку та реєстрації, евакуації, супроводження та прийому-передачі військовополонених, порядок їх опитування.

Також Уряд затвердив Порядок забезпечення вилучення тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку зі збройною агресією проти України, та Порядок передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку зі збройною агресією проти України.

Доповнення

Як писав УНН, на Західній Україні створили табір для російських військовополонених.

Міністр юстиції України Денис Малюська пояснив, що полонені утримуються на належному рівні, відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами. Він пояснив, що полонені мають трохи кращий рівень, ніж звичайні ув’язнені. Зокрема, краще харчування та засоби гігієни.