В Минюсте рассказали, когда будут просить об экстрадиции Януковича

Так, в Министерстве сообщили, что, согласно статье 575 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ходатайство о выдаче лица в Украину готовит суд, рассматривающий дело или которым вынесен приговор, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и соответствующим международным договором Украины.



"Таким образом, Министерство юстиции Украины сможет обратиться в компетентный орган РФ с запросом о выдаче В.Януковича в случае поступления соответствующего ходатайства от украинского суда, в производстве которого находится уголовное дело", - отметили в Минюсте.



Отметим, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров по Донбассу Ирина Геращенко предложила обратиться от парламента в Министерство юстиции относительно того, направлен ли запрос на экстрадицию экс-президента Украины Виктора Януковича.



Как сообщал УНН, в Оболонский районный суд города Киева адвокаты Виктора Януковича подали пять апелляционных жалоб.



Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.