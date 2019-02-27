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В Минюсте рассказали, когда будут просить об экстрадиции Януковича

В Минюсте рассказали, когда будут просить об экстрадиции Януковича

Киев  •  УНН

 • 13605 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Министерство юстиции Украины сможет обратиться в компетентный орган Российской Федерации с запросом о выдаче экс-президента Украины Виктора Януковича в случае поступления соответствующего ходатайства от украинского суда, в производстве которого находится уголовное дело. Об этом сообщили УНН в отделе пресс-службы Минюста в ответ на информационный запрос.

Так, в Министерстве сообщили, что, согласно статье 575 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ходатайство о выдаче лица в Украину готовит суд, рассматривающий дело или которым вынесен приговор, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и соответствующим международным договором Украины.

"Таким образом, Министерство юстиции Украины сможет обратиться в компетентный орган РФ с запросом о выдаче В.Януковича в случае поступления соответствующего ходатайства от украинского суда, в производстве которого находится уголовное дело", - отметили в Минюсте.

Отметим, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров по Донбассу Ирина Геращенко предложила обратиться от парламента в Министерство юстиции относительно того, направлен ли запрос на экстрадицию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, в Оболонский районный суд города Киева адвокаты Виктора Януковича подали пять апелляционных жалоб.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

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