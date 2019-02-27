У Мін’юсті розповіли, коли проситимуть про екстрадицію Януковича

Так, у Міністерстві повідомили, що, згідно зі статтею 575 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про видачу особи в Україну готує суд, який розглядає справу чи яким ухвалено вирок, з дотриманням вимог, передбачених цим Кодексом та відповідним міжнародним договором України.



"Таким чином, Міністерство юстиції України зможе звернутися до компетентного органу РФ із запитом про видачу В.Януковича у разі надходження відповідного клопотання від українського суду, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа", - зазначили у Мін’юсті.



Зазначимо, раніше Перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів щодо Донбасу Ірина Геращенко запропонувала звернутись від парламенту до Міністерства Юстиції щодо того, чи направлено запит на екстрадицію екс-президента України Віктора Януковича.



Як повідомляв УНН, до Оболонського районного суду міста Києва адвокати Віктора Януковича подали п’ять апеляційних скарг.



Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс екс-президенту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд постановив визнати Януковича винним у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.