В Минюсте назвали области, где зафиксировали больше всего рейдерских захватов земель
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Киевская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская области за последние полгода являются лидерами по попыткам земельных захватов. Об этом сказала на пресс-конференции заместитель министра юстиции Елена Сукманова, передает корреспондент УНН.
“Лидерами по попыткам рейдерских захватов за последние полгода является Киевская, Днепропетровская, Винницкая, Одесская области. Поэтому это будут первые области, которые будут под контролем, и в которых первыми будут заседания антирейдерских штабов и комиссий”, — рассказала О.Сукманова.
Заместитель министра юстиции также сообщила, что за прошедшие работы антирейдерских штабов мобильные группы осуществили почти 2 тыс. выездов вместе с адвокатами, представителями юстиции по всей стране.
Как сообщал УНН, в Минюсте рассказали, как будут работать антирейдерские штабы этого года.