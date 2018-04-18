В Минюсте назвали области, где зафиксировали больше всего рейдерских захватов земель

“Лидерами по попыткам рейдерских захватов за последние полгода является Киевская, Днепропетровская, Винницкая, Одесская области. Поэтому это будут первые области, которые будут под контролем, и в которых первыми будут заседания антирейдерских штабов и комиссий”, — рассказала О.Сукманова.

Заместитель министра юстиции также сообщила, что за прошедшие работы антирейдерских штабов мобильные группы осуществили почти 2 тыс. выездов вместе с адвокатами, представителями юстиции по всей стране.

Как сообщал УНН, в Минюсте рассказали, как будут работать антирейдерские штабы этого года.