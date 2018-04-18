У Мін'юсті назвали області, де зафіксували найбільше рейдерських захоплень земель
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Київська, Дніпропетровська, Вінницька та Одеська області за останні півроку є лідерами за спробами земельних захоплень. Про це сьогодні сказала на прес-конференції заступник міністра юстиції Олена Сукманова, передає кореспондент УНН.
“Лідерами за спробами рейдерських захоплень за останні півроку є: Київська, Дніпропетровська, Вінницька, Одеська області. Тому це будуть перші області, які будуть під контролем, і в яких першими будуть засідання антирейдерських штабів і комісій”, — розповіла О.Сукманова.
Заступник міністра юстиції також повідомила, що протягом минулої роботи антирейдерських штабів мобільні групи здійснили майже 2 тис. виїздів разом з адвокатами, представниками юстиції по всій країні.
Як повідомляв УНН, у Мін’юсті розповіли, як працюватимуть антирейдерські штаби цього року.