В прошлом году в Украине осуществили 5 нападений на инкассаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. За период 2018 года на территории Украины полиция зарегистрировала четыре факта разбойных нападений и одно грабительское нападение на инкассаторов. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, два разбойных нападения на инкассаторов было совершено в городе Одесса: 21 сентября 2018 года - нападение на инкассаторов ООО "КвикПей" (указанный факт раскрыто) и 28 сентября 2018 года - нападение на инкассаторов ООО "Финод".
Еще два разбойных нападения было совершено: 10 апреля 2018 года в Киевской области - на инкассаторов ПАО "Укрпочта", а также 19 июля 2018 года в городе Киеве - на инкассаторов ПАО КБ "Премиум".
Кроме того, 17 ноября 2018 года на территории Киевской области зарегистрировано одно грабительское нападение на инкассаторов АО КБ "ПриватБанк", который раскрыто по горячим следам сотрудниками полиции.
В полиции сообщили, что за 2019 год нападений на инкассаторов не зарегистрировано.
Напомним, 18 ноября полиция задержала одного из подозреваемых в совершении нападения на инкассаторскую машину и похищении трех миллионов гривен.
Как сообщал УНН, подозреваемого в ограблении инкассаторского авто под Киевом арестовали на 60 суток.