Підозрюваного у пограбуванні інкасаторського авто під Києвом арештували на 60 діб

“Суд ухвалив: клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції задовольнити, застосувати до підозрюваного Марчука Володимиру Федоровичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб у Київському слідчому ізоляторі... Одночасно слідчий суддя з обранням запобіжного заходу тримання під вартою визначає розмір застави — 300 прожиткових мінімумів громадян тобто 528 тисяч гривень”, — йдеться в ухвалі суду.

Виносячи таке рішення суд врахував, що підозрюваний раніше був чотири рази судимим у тому числі за аналогічний злочин, не має постійного місця проживання в Ірпіні, постійного місця роботи, може чинити тиск на свідків. Також суд взяв до уваги той факт, що двоє інших підозрюваних у пограбуванні інкасаторського автомобіля не встановлені і перебувають на волі.

Варто зазначити, що сторона захисту Марчука заявила, що жодних речових доказів щодо причетності його до скоєння злочину не знайдено, факт наявності у нього судимостей у минулому не є доказом неналежної поведінки у разі перебування не під вартою, а ненадання свідчень слідству є правом громадянина, яке гарантується Конституцією.

Після оголошення ухвали адвокат Марчука в коментарі журналістам заявив, що запобіжний захід буде оскаржено, оскільки прямих доказів участі Марчука у злочині немає, а судом в ході прийняття рішення була взята повністю позиція сторони обвинувачення.

Нагадаємо, у суботу зранку в Ірпені Київської області невідомі пограбували інкасаторську машину. Був введений план “Перехоплення”.

Невідомі, які втекли після пограбування автомобіля інкасаторів в Ірпені Київської області, викравши 1,8 млн грн, поїхали на позашляховику Mitsubishi Pajero.

Нагадаємо, сума вкрадених грошей з інкасаторського автомобіля ПриватБанку становила 3 млн грн, а не 1,8 млн, як повідомлялось раніше.

Як повідомляв УНН, 18 листопада поліція затримала одного з підозрюваних у скоєнні нападу на інкасаторську машину й викраденні 1,8 мільйонів гривень.