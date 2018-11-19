Подозреваемого в ограблении инкассаторского авто под Киевом арестовали на 60 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Ирпенский городской суд Киевской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в причастности к ограблению инкассаторского автомобиля "Приватбанка" Владимира Марчука, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил: ходатайство следователя Ирпенского отдела полиции удовлетворить, применить к подозреваемому Марчуку Владимиру Федоровичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток в Киевском следственном изоляторе ... Одновременно следственный судья с избранием меры пресечения содержания под стражей определяет размер залога - 300 прожиточных минимумов граждан - 528 000 гривен", - говорится в постановлении суда.
Вынося такое решение суд учел, что подозреваемый ранее был четырежды судим в том числе за аналогичное преступление, не имеет постоянного места жительства в Ирпене, постоянного места работы, может оказывать давление на свидетелей. Также суд принял во внимание тот факт, что двое других подозреваемых в ограблении инкассаторского автомобиля не установлены и находятся на свободе.
Стоит отметить, что сторона защиты Марчука заявила, что никаких вещественных доказательств причастности его к совершению преступления не найдено, факт наличия у него судимостей в прошлом не является доказательством ненадлежащего поведения в случае пребывания не под стражей, а непредоставление показаний следствию является правом гражданина, что гарантируется Конституцией.
После объявления решения адвокат Марчука в комментарии журналистам заявил, что мера пресечения будет обжалована, поскольку прямых доказательств участия Марчука в преступлении нет, а судом в ходе принятия решения была взята полностью позиция стороны обвинения.
Напомним, в субботу утром в Ирпене Киевской области неизвестные ограбили инкассаторскую машину. Был введен план "Перехват".
Неизвестные, которые сбежали после ограбления автомобиля инкассаторов в Ирпене Киевской области, похитив 1,8 млн грн, уехали на внедорожнике Mitsubishi Pajero.
Напомним, сумма украденных денег из инкассаторского автомобиля ПриватБанка составила 3 млн грн, а не 1,8 млн, как сообщалось ранее.
Как сообщал УНН, 18 ноября полиция задержала одного из подозреваемых в совершении нападения на инкассаторскую машину.