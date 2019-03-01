У минулому році в Україні здійснили 5 нападів на інкасаторів

Так, два розбійних напади на інкасаторів було скоєно в місті Одеса: 21 вересня 2018 року – напад на інкасаторів ТОВ "КвікПей" (вказаний факт розкрито) та 28 вересня 2018 – напад на інкасаторів ТОВ "Фінод".

Ще два розбійних напади було скоєно: 10 квітня 2018 року в Київській області – на інкасаторів ПАТ "Укрпошта", а також 19 липня 2018 року в місті Києві – на інкасаторів ПАТ КБ "Преміум".

Крім того, 17 листопада 2018 року на території Київської області зареєстровано один грабіжний напад на інкасаторів АТ КБ "ПриватБанк", який розкрито по гарячим слідам працівниками поліції.

У поліції повідомили, що за 2019 року нападів на інкасаторів не зареєстровано.

Нагадаємо, 18 листопада поліція затримала одного з підозрюваних у скоєнні нападу на інкасаторську машину і викраденні трьох мільйонів гривень.

Як повідомляв УНН, підозрюваного у пограбуванні інкасаторського авто під Києвом арештували на 60 діб.