В МинВОТ подтвердили частичное восстановление мобильной связи в ОРДО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подтвердили частичное восстановление мобильной связи на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"28 апреля благодаря усилиям МВОТ совместно с Vodafone, СММ ОБСЕ, СЦКК частично восстановлено связь в ОРДО. 4 месяца переговоров в рамках Минска была достигнута договоренность по безопасному допуску специалистов компании к телекоммуникационным сетям на временно оккупированных территориях", - сообщили в министерстве.
Напомним, 28 апреля местные жители заявили о восстановлении мобильной связи в Донецке.
В Vodafone подтвердили завершение ремонта сети на временно оккупированной территории Донецкой области.