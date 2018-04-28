У МінТОТ підтвердили часткове відновлення мобільного зв'язку в ОРДО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України підтвердили часткове відновлення мобільного зв'язку на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.
"28 квітня завдяки зусиллям МТОТ спільно з Vodafone, СММ ОБСЄ, СЦКК частково відновлено зв'язок в ОРДО. За 4 місяці перемовин у рамках Мінська було досягнуто домовленості щодо безпечного допуску спеціалістів компаніі до телекомунікаційних мереж на тимчасово окуповані території", - повідомили у міністерстві.
Нагадаємо, 28 квітня місцеві жителі заявили про відновлення мобільного зв'язку в Донецьку.
У Vodafone підтвердили завершення ремонту мережі на тимчасово окупованій території Донецької області.