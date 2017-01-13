В Минсоцполитики рассказали, как уменьшить дефицит Пенсионного фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Министерство социальной политики Украины обнародовало расчет влияния минимальной заработной платы на размер дефицита Пенсионного фонда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
В Минсоцполитики сообщили, что в 2016 году работники, которые платили ЕСВ с минимальной заработной платы, не зарабатывали даже на минимальную пенсию. В частности, по информации ведомства, коэффициент составил: для женщин: 47,05%, а для мужчин: 54,89%.
При этом, напомнили в министерстве, на 1 января 2016 г. минимальная пенсия в Украине составила 1074 гривны в месяц, минимальная заработная плата - 1378 гривен в месяц, а ставка ЕСВ - 22%.
В то же время, по данным Пенсионного фонда Украины, средняя продолжительность жизни пенсионера, который достиг 60-летнего возраста, составляет: для женщин - 20 лет (80 лет), для мужчин - 16 лет (76 лет), в среднем - 18 лет.
"Необходимый страховой стаж составляет: для женщин - 30 лет, для мужчин - 35 лет", - уточнили в Минсоцполитики.
Благодаря росту с 1 января 2017 г. минимальной зарплаты до 3200 грн коэффициент соотношения уплаченной суммы к сумме полученной пенсии работниками, которые будут уплачивать ЕСВ с минимальной заработной платы в течение трудовой жизни, будет составлять: для женщин: 94,09%; для мужчин: 109,77%. Ситуация по сравнению с 2016 годом должна существенно улучшиться.
"Учитывая этот факт, для снижения дефицита Пенсионного фонда Украины необходимо, чтобы в 2017-2018 годах темпы роста минимальной заработной платы были выше, чем темпы роста минимальной пенсии. Например, в госбюджете 2017 рост минимальных пенсий предусмотрен на уровне 10%, а рост минимальной зарплаты должен быть не менее 15%", - резюмировали в ведомстве.