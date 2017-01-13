У Мінсоцполітики розповіли, як зменшити дефіцит Пенсійного фонду

У Мінсоцполітики поінформували, що у 2016 році працівники, які сплачували ЄСВ з мінімальної заробітної плати, не заробляли навіть на мінімальну пенсію. Зокрема, за інформацією відомства, коефіцієнт становив: для жінок: 47,05%, а для чоловіків: 54,89%.

При цьому, нагадали у міністерстві, на 1 січня 2016 року мінімальна пенсія в Україні становила 1074 гривні на місяць, мінімальна заробітна плата — 1378 гривень на місяць, а ставка ЄСВ — 22%.

Водночас, за даними Пенсійного фонду України, середня тривалість життя пенсіонера, який досягнув 60-річного віку, складає: для жінок — 20 років (80 років), для чоловіків — 16 років (76 років), в середньому — 18 років.

“Необхідний страховий стаж складає: для жінок — 30 років, для чоловіків — 35 років”, — уточнили у Мінсоцполітики.

Завдяки зростанню з 1 січня 2017 року мінімальної зарплати до 3200 грн коефіцієнт співвідношення сплаченої суми до суми отриманої пенсії працівниками, які будуть сплачувати ЄСВ з мінімальної заробітної плати протягом трудового життя, складатиме: для жінок: 94,09%; для чоловіків: 109,77%. Ситуація порівняно з 2016 роком має суттєво покращитися.

“Враховуючи цей факт, для зниження дефіциту Пенсійного фонду України необхідно, щоб у 2017-2018 роках темпи зростання мінімальної заробітної плати були вищими, ніж темпи зростання мінімальної пенсії. Наприклад, у держбюджеті 2017 року зростання мінімальних пенсій передбачено на рівні 10%, а зростання мінімальної зарплати повинно бути не менше, як 15%”, — резюмували у відомстві.