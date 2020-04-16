В Минсоцполитики рассказали, как можно получить соцпомощь во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В период карантинных мероприятий социальную помощь можно получить через онлайн-сервисы, заполнив заявку по почте, или же получить помощь на местах, через объединенную территориальную общину. Об этом заявил во время обсуждения государственной политики по предоставлению админуслуг в условиях карантина заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.
"Не все, конечно, обращаются за соцпомощью, кто оформлял соцпомощь до карантина, на сегодняшний день наблюдается увеличение обращений по оформлению соцпомощи", - подчеркнул Музыченко.
Так, по его словам, можно получить социальную помощь следующим образом:
▪️ через онлайн-сервисы, которые доступны из многих видов соцпомощи;
▪️ через услугу Е-малятко при рождении ребенка;
▪️ любую соцпомощь можно получить, заполнив документ и получив его по почте;
▪️ на местах можно организовать работу дистанционных ящиков, что уменьшит контакт между людьми.
"Самое главное в этот период, когда осуществляется транспортное сообщение - развертывание комплекса "Социальное общество". Без необходимости посещения районного центра оформить выплату у себя на местах. На сегодня поступило 246 заявок от ОТГ, 215 модулей и возможности подключения были переданы в ОТГ, но реально подключены лишь 122 субъекта. Фактически половина, кто мог бы работать в этом комплексе, этого не делают", - добавил Музыченко.
Напомним, в Министерстве социальной политики разъяснили, что единовременное пособие в сумме 1 тыс. гривен в течение 5 дней получают те, чья пенсия не достигает 5 тыс. гривен, а также другие лица.