В Минсоцполитики рассказали, как можно получить соцпомощь во время карантина

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В период карантинных мероприятий социальную помощь можно получить через онлайн-сервисы, заполнив заявку по почте, или же получить помощь на местах, через объединенную территориальную общину. Об этом заявил во время обсуждения государственной политики по предоставлению админуслуг в условиях карантина заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.