У Мінсоцполітики розповіли, як можна отримати соцдопомогу під час карантину

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У період карантинних заходів соціальну допомогу можна отримати через онлайн-сервіси, заповнивши заявку через пошту, або ж отримати допомогу на місцях, через об’єднану територіальну громаду. Про це заявив під час обговорення державної політики щодо надання адмінпослуг в умовах карантину заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.