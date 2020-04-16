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У Мінсоцполітики розповіли, як можна отримати соцдопомогу під час карантину

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У період карантинних заходів соціальну допомогу можна отримати через онлайн-сервіси, заповнивши заявку через пошту, або ж отримати допомогу на місцях, через об’єднану територіальну громаду. Про це заявив під час обговорення державної політики щодо надання адмінпослуг в умовах карантину заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.

"Не всі, звичайно, звертаються за соцдопомогою, хто оформлював соцдопомогу до карантину, на сьогоднішній день спостерігається збільшення звернень за оформленням соцдопомоги", - наголосив Музиченко.

Так, за його словами, можна отримати соціальну допомогу наступним чином:

▪️ через онлайн-сервіси, які доступні з багатьох видів соцдопомоги;
▪️ через послугу Є-малятко при народженні дитини;
▪️ будь-яку соцдопомогу можна отримати, заповнивши документ і отримавши його поштою;
▪️ на місцях можна організувати роботу дистанційних скриньок, що зменшить контакт між людьми.

"Найголовніше у цей період, коли не здійснюється транспортне сполучення – розгортання комплексу "Соціальна громада". Без необхідності відвівудування районного центру оформити виплату у себе на місцях. На сьогодні надійшло 246 заявок від ОТГ, 215 модулів і можливості підключення були передані до ОТГ, але реально підключені лише 122 суб’єкти. Фактично половина, хто міг би працювати у цьому комплексі, цього не роблять", - додав Музиченко.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики роз’яснили, що одноразову грошову допомогу в сумі 1 тис. гривень впродовж 5 днів отримують ті, чия пенсія є меншою за 5 тис. гривень, а також інші особи.

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