В Минсоцполитики предупредили, кто не сможет воспользоваться "муниципальной няней"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Компенсация за услугой "муниципальная няня" не может быть назначена родителям-воспитателям детских домов семейного типа, приемным родителям, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в ответ на запрос корреспондента УНН.
"Компенсация услуги "муниципальная няня" не назначается родителям, которые являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, приемными родителями, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством", - отметили в Минсоцполитики.
При этом в министерстве добавили, что компенсация назначается при условии заключения договора об осуществлении ухода за ребенком до трех лет между получателем услуги "муниципальная няня" - одним из родителей или усыновителем или опекуном - и муниципальной няней, которой может быть физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо.
Напомним, 30 января Кабинет министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы услуги по уходу за ребенком до трех лет" муниципальная няня ".
Компенсация, предусмотренная правительством на расходы семьям с маленькими детьми по программе "муниципальная няня", пойдет на покрытие налогов, которые платить семья при официальном трудоустройстве наемной няни.