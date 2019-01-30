Кабмін прийняв рішення щодо муніципальної няні

"У містах-мільйонниках місячна заробітна плата няні коливається від 8 до 10 тис. грн. Зареєструвавшись підприємцем 3 групи, жінка сплачуватиме щомісяця податок (5% від суми доходу) у розмірі 500 грн і ЄСВ – 816 грн. Це загалом 1319 грн. Якщо жінці на даний момент 55 років, її пенсійний вік за умови наявності 30-річного страхового стажу настане у 60 років. Але жінка має всього 25 років страхового стажу. Урядовий проект "муніципальна няня" дає змогу за 5 років інвестувати у свій страховий стаж, при цьому офіційно отримуючи заробітну плату, яка на даний момент прирівнюється до середньої в Україні, і вийти на пенсію на три роки раніше", - повідомили у прес-службі.

У Кабміні додали, що оскільки більшість нянь в Україні жінки працездатного віку, формалізація відносин з батьками стане практичною і для оформлення житлової субсидії. Адже офіційно безробітні громадяни мають право на допомогу лише за умови сплати ЄСВ. А у випадку відкриття ФОПа єдиний соціальний внесок сплачується щомісяця і впливає на збільшення страхового стажу такої людини.

Нагадаємо, компенсація, передбачена урядом на витрати сім'ям із маленькими дітьми за програмою "муніципальна няня", піде на покриття податків, які сплачуватиме родина при офіційному працевлаштуванні найманої няні.