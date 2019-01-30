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В уряді роз’яснили, чим вигідна "муніципальна няня"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Компенсація податків за послуги няні за державною програмою "муніципальна няня" дозволить забезпечити пенсією особи, яка працює нянею, а також надасть їй право на отримання субсидії. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"У містах-мільйонниках місячна заробітна плата коливається від 8 до 10 тис. грн. Зареєструвавшись підприємцем третьої групи, жінка сплачуватиме щомісяця податок у розмірі 5% (близько 500 грн - ред.) і ЄСВ – 860 грн. Загалом це 1319 гривень. Якщо жінці на даний момент 55 років, її пенсійний вік за умови наявності страхового стажу настане в 60 років, але якщо жінка має всього 25 років стажу, цей урядовий проект дає змогу за 5 років інвестувати в свій страховий стаж, офіційно отримуючи заробітну плату і вийти на пенсію не в 63, а в 60 років", - пояснив Рева.

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Крім того, як наголосив міністр, детінізація доходу від роботи няні дасть право на оформлення субсидії як платнику ЄСВ.

При цьому він додав, що в Україні нянями, в основному працюють особи, яким залишається кілька років до пенсії.

Як пояснив голова Мінсоцполітики, згідно з умовами закону, батьки самостійно обирають няню, укладають із нею договір, який не потребуватиме нотаріального посвідчення, подають документи до управління соцзахисту для оформлення компенсації. При цьому треба буде подати копії договору з нянею, свідоцтва про народження дитини, копію сторінок мами або тата, підтверджуючі документи про оплату послуг няні – виписка з банківського рахунку тощо. Особи, які хочуть працювати нянею, мають оформити себе як фізичного підприємства та відкрити рахунок у банку, куди надходитиме заробітна плата.

Нагадаємо, компенсація, передбачена урядом на витрати сім'ям із маленькими дітьми за програмою "муніципальна няня", піде на покриття податків, які сплачуватиме родина при офіційному працевлаштуванні найманої няні.

У травні минулого року Прем'єр оголосив про введення нової послуги, за якої кожна родина може отримувати 1,5 тисячі гривень для винаймання няні для дитини.

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