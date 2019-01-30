В правительстве разъяснили, чем выгодна "муниципальная няня"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Компенсация налогов за услуги няни по программе "муниципальная няня" позволит обеспечить пенсией лица, которые работают няней, а также предоставит ей право на получение субсидии. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"В городах-миллионниках заработная плата колеблется от 8 до 10 тыс. грн. Зарегистрировавшись предпринимателем третьей группы, женщина платит ежемесячно налог в размере 5% (около 500 грн - ред.) и ЕСВ - 860 грн. В целом это 1319 гривен. Если женщине сейчас 55 лет, ее пенсионный возраст при наличии страхового стажа наступит в 60 лет, но если женщина имеет всего 25 лет стажа, этот правительственный проект позволяет за 5 лет инвестировать в свой страховой стаж, официально получая заработную плату и выйти на пенсию не в 63, а в 60 лет", - пояснил Рева.
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Кроме того, как отметил министр, детенизация дохода от работы няни даст право на оформление субсидии в качестве плательщика ЕСВ.
При этом он добавил, что в Украине няней, в основном работают лица, которым остается несколько лет до пенсии.
Как пояснил председатель Минсоцполитики, согласно условиям закона, родители самостоятельно выбирают няню, заключают с ними договор, который не потребует нотариального удостоверения, подают документы в управление соцзащиты для оформления компенсации. При этом надо будет подать копии договора с няней, свидетельства о рождении ребенка, копию страниц мамы или папы, подтверждающие документы об оплате услуг няни - выписка с банковского счета и тому подобное. Лица, которые хотят работать няней, должны оформить себя как физическое предприятие и открыть счет в банке, куда будет поступать заработная плата.
Напомним, компенсация, предусмотренная правительством на расходы семьям с маленькими детьми по программе "муниципальная няня", которые пойдут на покрытие налогов, которые будет платить семья при официальном трудоустройстве наемной няни.
В мае прошлого года Премьер объявил о введении новой услуги, при которой каждая семья может получать 1,5 тысячи гривен для нанимания няни для ребенка.