Кабмин принял решение относительно муниципальной няни

"В городах-миллионниках заработная плата няни колеблется от 8 до 10 тыс. грн. Зарегистрировавшись предпринимателем 3 группы, женщина платить ежемесячно налог (5% от суммы дохода) в размере 500 грн и ЕСВ - 816 грн., что в общем 1319 грн. Если женщине сейчас 55 лет, ее пенсионный возраст при наличии 30-летнего страхового стажа наступит в 60 лет. Но женщина имеет всего 25 лет страхового стажа. Правительственный проект "муниципальная няня" позволяет за 5 лет инвестировать в свой страховой стаж, при этом официально получая заработную плату, которая на данный момент приравнивается к средней в Украине, и выйти на пенсию на три года раньше", - сообщили в пресс-службе.

В Кабмине добавили, что поскольку большинство нянь в Украине женщины трудоспособного возраста, формализация отношений с родителями станет практичной и для оформления жилищной субсидии. Ведь официально безработные граждане имеют право на помощь только при условии уплаты ЕСВ. А в случае открытия ФЛП единый социальный взнос уплачивается ежемесячно и влияет на увеличение страхового стажа такого человека.

Напомним, компенсация, предусмотренная правительством на расходы семьям с маленькими детьми по программе "муниципальная няня", пойдет на покрытие налогов, платить семья при официальном трудоустройстве наемной няни.