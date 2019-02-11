У Мінсоцполітики попередили, хто не зможе скористатися "муніципальною нянею"

"Компенсація послуги „муніципальна няня” не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства", - зазначили в Мінсоцполітики.



При цьому у міністерстві додали, що компенсація призначається за умови укладання договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги „муніципальна няня” – одним із батьків або усиновлювачем чи опікуном – та муніципальною нянею, якою може бути фізична особа-підприємець або юридична особа.



Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів України схвалив постанову ”Деякі питання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”.



Компенсація, передбачена урядом на витрати сім'ям із маленькими дітьми за програмою "муніципальна няня", піде на покриття податків, які сплачуватиме родина при офіційному працевлаштуванні найманої няні.