В Минсоцполитики назвали максимальный размер субсидии

"Размер субсидии имеет индивидуальный характер: от 0 до 24 тысяч. У нас есть такие субсидианты в Харьковской области, которые получают такую сумму", - отметил министр.

По его словам, средний размер субсидии на оплату услуг ЖКХ в Украине составляет 1681 грн.

При этом он добавил, что такие суммы в наличной форме субсидианты будут получать до мая, или до конца отопительного сезона.

Напомним, с марта в Украине начнется выплата субсидий в наличной форме - еще одна модель монетизации субсидий, когда "живые" деньги для расчетов за коммунальные услуги будут выплачиваться непосредственно получателям субсидии.



С мая прошлого года отказ в предоставлении субсидии получили 480 тысяч домохозяйств, из них 3,5 тысячи домохозяйств получили отказ в этом году.



