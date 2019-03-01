В Минсоцполитики назвали максимальный размер субсидии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Максимальный размер субсидии, на сегодняшний день, составляет 24 тысячи гривен. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, выступая в парламенте на часе вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
"Размер субсидии имеет индивидуальный характер: от 0 до 24 тысяч. У нас есть такие субсидианты в Харьковской области, которые получают такую сумму", - отметил министр.
По его словам, средний размер субсидии на оплату услуг ЖКХ в Украине составляет 1681 грн.
При этом он добавил, что такие суммы в наличной форме субсидианты будут получать до мая, или до конца отопительного сезона.
Напомним, с марта в Украине начнется выплата субсидий в наличной форме - еще одна модель монетизации субсидий, когда "живые" деньги для расчетов за коммунальные услуги будут выплачиваться непосредственно получателям субсидии.
С мая прошлого года отказ в предоставлении субсидии получили 480 тысяч домохозяйств, из них 3,5 тысячи домохозяйств получили отказ в этом году.