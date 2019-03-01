В Минсоцполитики назвали максимальный размер субсидии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 24716 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 46579 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120792 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123398 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124693 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122615 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155033 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117344 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141292 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145194 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Минсоцполитики назвали максимальный размер субсидии

В Минсоцполитики назвали максимальный размер субсидии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Максимальный размер субсидии, на сегодняшний день, составляет 24 тысячи гривен. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, выступая в парламенте на часе вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Размер субсидии имеет индивидуальный характер: от 0 до 24 тысяч. У нас есть такие субсидианты в Харьковской области, которые получают такую сумму", - отметил министр.

По его словам, средний размер субсидии на оплату услуг ЖКХ в Украине составляет 1681 грн.

При этом он добавил, что такие суммы в наличной форме субсидианты будут получать до мая, или до конца отопительного сезона.

Напомним, с марта в Украине начнется выплата субсидий в наличной форме - еще одна модель монетизации субсидий, когда "живые" деньги для расчетов за коммунальные услуги будут выплачиваться непосредственно получателям субсидии.

С мая прошлого года отказ в предоставлении субсидии получили 480 тысяч домохозяйств, из них 3,5 тысячи домохозяйств получили отказ в этом году.

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