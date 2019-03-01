У Мінсоцполітики назвали максимальний розмір субсидії

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Максимальний розмір субсидії, на сьогоднішній день, складає 24 тисячі гривень. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, виступаючи в парламенті на годині запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

“Розмір субсидії має індивідуальний характер: від 0 до 24 тисяч. У нас є такі субсидіанти в Харківській області, які отримують таку суму”, — зазначив міністр.

За його словами, середній розмір субсидії на оплату послуг ЖКХ в Україні складає 1681 грн.

При цьому він додав, що такі суми в готівковій формі субсидіанти будуть отримувати до травня, або до кінця опалювального сезону.

Нагадаємо, з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі — ще одна модель монетизації субсидій, коли “живі” гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.

З травня минулого року відмову в наданні субсидії отримали 480 тисяч домогосподарств, з них 3,5 тисяч домогосподарств отримали відмову вже цього року.

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