У Мінсоцполітики назвали максимальний розмір субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Максимальний розмір субсидії, на сьогоднішній день, складає 24 тисячі гривень. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, виступаючи в парламенті на годині запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“Розмір субсидії має індивідуальний характер: від 0 до 24 тисяч. У нас є такі субсидіанти в Харківській області, які отримують таку суму”, — зазначив міністр.
За його словами, середній розмір субсидії на оплату послуг ЖКХ в Україні складає 1681 грн.
При цьому він додав, що такі суми в готівковій формі субсидіанти будуть отримувати до травня, або до кінця опалювального сезону.
Нагадаємо, з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі — ще одна модель монетизації субсидій, коли “живі” гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії.
З травня минулого року відмову в наданні субсидії отримали 480 тисяч домогосподарств, з них 3,5 тисяч домогосподарств отримали відмову вже цього року.