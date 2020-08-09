В Минске задержали трех журналистов российского телеканала

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86220 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102431 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127536 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107771 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127907 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101375 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102174 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104065 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В Минске задержали трех журналистов российского телеканала

В Минске задержали трех журналистов российского телеканала

Киев  •  УНН

 • 19217 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В белорусском Минске задержали трех корреспондентов российского телеканала "Дождь". Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеканал.

"В Минске задержаны корреспонденты "Дождя" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов", - сообщил телеканал со ссылкой на телеграм-канал Nexta Live, который опубликовал видео задержания журналистов.

Указано, что на видео видно, как люди в штатском и в масках кладут их на асфальт и увозят в неизвестном направлении.

Также сообщается, что представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Напомним, что накануне в Минске в Беларуси задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время" - украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Бранюка. Через несколько часов задержанных журналистов-граждан Украины в столице Беларуси - депортировали на территорию Украины.

Также напомним, семь человек из штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, основной соперницы действующего президента страны, были задержаны, один из них не выходит на связь.

Как сообщал УНН, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.

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