В Минске задержали трех журналистов российского телеканала
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В белорусском Минске задержали трех корреспондентов российского телеканала "Дождь". Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеканал.
"В Минске задержаны корреспонденты "Дождя" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов", - сообщил телеканал со ссылкой на телеграм-канал Nexta Live, который опубликовал видео задержания журналистов.
Указано, что на видео видно, как люди в штатском и в масках кладут их на асфальт и увозят в неизвестном направлении.
Также сообщается, что представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
Напомним, что накануне в Минске в Беларуси задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время" - украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Бранюка. Через несколько часов задержанных журналистов-граждан Украины в столице Беларуси - депортировали на территорию Украины.
Также напомним, семь человек из штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, основной соперницы действующего президента страны, были задержаны, один из них не выходит на связь.
Как сообщал УНН, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.