У Білорусі затримали двох українських журналістів

“У Мінську затримані журналісти телеканалу „Настоящее Время“. Силовики (двоє у міліцейській формі і двоє в цивільному одязі) прийшли за ними в готель „Мінськ“. Зараз вони знаходяться в Московському РУВС Мінська”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що затримані ведуча Ірина Ромалійська і Іван Гребенюк (обидва живуть в Празі) і Юрій Боронюк, власний кореспондент "Настоящего Времи" з Санкт-Петербурга. Їм інкримінують порушення законодавства про ЗМІ — роботу в Білорусі без акредитації.

Зазначається, що телефони журналістів зараз недоступні.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ — начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков заявив, що білоруські правоохоронні органи не допустять хаосу, не дозволять влаштовувати безлади на вулицях в період президентської виборчої кампанії, яка проходить в країні, і здатні протистояти порушникам закону.