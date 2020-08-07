У Білорусі затримали двох українських журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Мінську в Білорусі затримали кореспондентів телеканалу “Настоящее Время” — українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Бранюка. Про це УНН повідомляє з посиланням на “Єврорадіо”.
“У Мінську затримані журналісти телеканалу „Настоящее Время“. Силовики (двоє у міліцейській формі і двоє в цивільному одязі) прийшли за ними в готель „Мінськ“. Зараз вони знаходяться в Московському РУВС Мінська”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що затримані ведуча Ірина Ромалійська і Іван Гребенюк (обидва живуть в Празі) і Юрій Боронюк, власний кореспондент "Настоящего Времи" з Санкт-Петербурга. Їм інкримінують порушення законодавства про ЗМІ — роботу в Білорусі без акредитації.
Зазначається, що телефони журналістів зараз недоступні.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ — начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков заявив, що білоруські правоохоронні органи не допустять хаосу, не дозволять влаштовувати безлади на вулицях в період президентської виборчої кампанії, яка проходить в країні, і здатні протистояти порушникам закону.