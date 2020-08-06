Вибори у Білорусі: влада республіки заявила, що "не допустить хаосу та безладів на вулицях"

“Ми не допустимо хаосу і не дозволимо влаштовувати безлади на вулицях, повірте, у нас достатньо сил і засобів, щоб протистояти тим, хто не бажає дотримуватися законів”, — сказав Барсуков.

За його словами, нинішня виборча кампанія проходить в напружених умовах, “проводяться несанкціоновані заходи, звучать заклики до підриву стабільності в республіці”. “Те, що відбувається зараз — це частина політичної технології, яка спрямована на розхитування і дестабілізацію ситуації”, — заявив Барсуков. Він попередив організаторів несанкціонованих масових заходів про персональну відповідальність, а також закликав громадян не брати участь в таких заходах. При цьому Барсуков підкреслив, що, провокуючи органи правопорядку на прийняття превентивних заходів, в тому числі силових, організатори ставлять під загрозу безпеку людей.

Додамо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич заявив, що несанкціоновані акції в Мінську нібито були ініційовані через соціальні мережі та месенджери з-за кордону.