Вибори у Білорусі: влада республіки заявила, що "не допустить хаосу та безладів на вулицях"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Білоруські правоохоронні органи не допустять хаосу, не дозволять влаштовувати безлади на вулицях в період президентської виборчої кампанії, яка проходить в країні, і здатні протистояти порушникам закону. Про це заявив в середу заступник міністра внутрішніх справ — начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков в вечірньому ефірі державного телеканалу “Білорусь-1”, передає УНН.
“Ми не допустимо хаосу і не дозволимо влаштовувати безлади на вулицях, повірте, у нас достатньо сил і засобів, щоб протистояти тим, хто не бажає дотримуватися законів”, — сказав Барсуков.
За його словами, нинішня виборча кампанія проходить в напружених умовах, “проводяться несанкціоновані заходи, звучать заклики до підриву стабільності в республіці”. “Те, що відбувається зараз — це частина політичної технології, яка спрямована на розхитування і дестабілізацію ситуації”, — заявив Барсуков. Він попередив організаторів несанкціонованих масових заходів про персональну відповідальність, а також закликав громадян не брати участь в таких заходах. При цьому Барсуков підкреслив, що, провокуючи органи правопорядку на прийняття превентивних заходів, в тому числі силових, організатори ставлять під загрозу безпеку людей.
Додамо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич заявив, що несанкціоновані акції в Мінську нібито були ініційовані через соціальні мережі та месенджери з-за кордону.