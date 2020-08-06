Выборы в Беларуси: власти республики заявили, что "не допустят хаоса и беспорядков на улицах"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Белорусские правоохранительные органы не допустят хаоса, не позволят устраивать беспорядки на улицах в период президентской избирательной кампании, проходящей в стране, и способны противостоять нарушителям закона. Об этом заявил в среду заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков в вечернем эфире государственного телеканала “Беларусь-1”, передает УНН.
“Мы не допустим хаоса и не позволим устраивать беспорядки на улицах, поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать законы”, — сказал Барсуков.
По его словам, нынешняя избирательная кампания проходит в напряженных условиях, “проводятся несанкционированные мероприятия, звучат призывы к подрыву стабильности в республике”. “Происходящее сейчас — это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации”, — заявил Барсуков. Он предупредил организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности, а также призвал граждан не участвовать в таких мероприятиях. При этом Барсуков подчеркнул, что, провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных мер, в том числе силовых, организаторы ставят под угрозу безопасность людей.
Добавим, ранее заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что несанкционированные акции в Минске якобы были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы.