В Беларуси задержали двух украинских журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Минске в Беларуси задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время" - украинский Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Бранюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Еврорадио".
"В Минске задержаны журналисты телеканала "Настоящее Время". Силовики (двое в милицейской форме и двое в штатском) пришли за ними в отель "Минск". Сейчас они находятся в Московском РУВД Минска", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что задержаны ведущая Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк (оба живут в Праге) и Юрий Боронюк, собственный корреспондент "Настоящего время" из Санкт-Петербурга. Им инкриминируют нарушение законодательства о СМИ - работа в Беларуси без аккредитации.
Отмечается, что телефоны журналистов сейчас недоступны.
Напомним, заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков заявил, что белорусские правоохранительные органы не допустят хаоса, не позволят устраивать беспорядки на улицах в период президентской избирательной кампании, которая проходит в стране, и способны противостоять нарушителям закона.