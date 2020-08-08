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МЗС: затриманих журналістів-громадян України у Мінську - депортували

МЗС: затриманих журналістів-громадян України у Мінську - депортували

Київ • УНН

 • 15538 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Затриманих журналістів-громадян України у столиці Білорусі — депортували на територію України, пише УНН з посиланням на коментар МЗС України та повідомленням у ЗМІ.

“За інформацією Посольства України в Білорусі, двох затриманих в Мінську журналістів-громадян України депортували. О 23:40 вони вилетіли до України авіарейсом Мінськ-Одеса”, — вказано у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше дану інформацію оприлюднила білоруська редакція “Радіо Свобода”.

Згодом, на власній сторінці у Facebook одна з затриманих журналістів Ірина Ромалійська повідомила, що: “Друзі, з нами все в порядку. Нас висилають в Одесу. Думаю, через пару годин будемо. І усім нам вліпили заборону на в’їзд”.

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