МЗС: затриманих журналістів-громадян України у Мінську - депортували
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Затриманих журналістів-громадян України у столиці Білорусі — депортували на територію України, пише УНН з посиланням на коментар МЗС України та повідомленням у ЗМІ.
“За інформацією Посольства України в Білорусі, двох затриманих в Мінську журналістів-громадян України депортували. О 23:40 вони вилетіли до України авіарейсом Мінськ-Одеса”, — вказано у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.
Раніше дану інформацію оприлюднила білоруська редакція “Радіо Свобода”.
Згодом, на власній сторінці у Facebook одна з затриманих журналістів Ірина Ромалійська повідомила, що: “Друзі, з нами все в порядку. Нас висилають в Одесу. Думаю, через пару годин будемо. І усім нам вліпили заборону на в’їзд”.