МЗС: затриманих журналістів-громадян України у Мінську - депортували

“За інформацією Посольства України в Білорусі, двох затриманих в Мінську журналістів-громадян України депортували. О 23:40 вони вилетіли до України авіарейсом Мінськ-Одеса”, — вказано у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше дану інформацію оприлюднила білоруська редакція “Радіо Свобода”.

Згодом, на власній сторінці у Facebook одна з затриманих журналістів Ірина Ромалійська повідомила, що: “Друзі, з нами все в порядку. Нас висилають в Одесу. Думаю, через пару годин будемо. І усім нам вліпили заборону на в’їзд”.